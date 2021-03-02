Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак рассказал пикантные подробности о проекте

Как сообщает Politeka.net, на YouTube-канале "Неймовірна правда про зірок" провели интервью с одним из фаворитов Ксении Мишиной, Андреем Рыбаком, где поинтересовались, был ли интим на проекте.

Стоит сказать, что на шоумена повесили измеритель пульса, чтобы знать, заставят ли вопросы сердце Андрея учащенно стучать.

Итак, на вопрос были ли интимные отношения между участницей Ксенией Мишиной и Эллертом, или другими претендентами на проекте, Андрей сказал, что насколько ему известно, то нет.

"Но это только мои предположения, возможно, что-то и было!", - защитил честь Мишиной Андрей Рыбак.

Однако авторы программы отметили, что пульс все же подскочил до 97 ударов в минуту.

Также в интервью Рыбака рассмешили слухи о том, что они с Эллертом гей-пара. Рыбак подтвердил, что Ксения Мишина и Эллерт живут вместе, а также такую деталь, что Александр здорово изменился после встречи с Ксенией.

Известно, что Андрей продолжает строить свои отношения с моделью Алиной, из-за которой Ксения Мишина отдала предпочтение Александру. Ранее Андрей делился кадрами отдыха с девушкой. На фото участник шоу "Холостячка" похвастался своим номером в отеле. Они с возлюбленной позируют перед зеркалом, снимая себя на телефон.

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