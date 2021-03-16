Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", поделилась неприятным известием

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Артистка рассказала, что провела бессонную ночь из-за состояния ребенка.

«Друзья, сегодня невероятно тяжелый день, потому что я не спала всю ночь. У моего сына болел зуб. Надулся на утро вот такой вот флюс. Мы сейчас в клинике. И, вы знаете, сидеть и ждать – это так же волнительно, как на том креселке. Материнское сердечко такое, поджимается», - поделилась переживаниями Мишина.

Как известно, сыну Ксении Платону восемь лет. Она родила его в 22 года, будучи студенткой. По словам актрисы, отцом ребенка был женатый мужчина, от него она ушла еще во время беременности. Поэтому сын своего отца не знает.

Платон даже участвовал в съемках шоу «Холостячка», и подружился там с Александром Эллертом, который впоследствии стал избранником Мишиной.

У самого Эллерта также есть ребенок – 13-летняя дочь Эля. Девочка живет с мамой. Александр утверждает. Дочка хорошо отнеслась к его новой пассии.

«Эля сказала, что ей нравится Ксения, она хотела бы, чтобы у папы и Ксении все получилось», - отметил он.

Напомним, "Холостячка" Мишина впервые показала свою дочь, трогательные кадры: "Сладкая моя девочка".

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