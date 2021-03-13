Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", показала себя и рассказала о проекте
На фото звезда позировала в шикарном платье с большим вырезом выше колена. Образ Мишина дополнила стильным поясом на талии. Красотка улыбалась, оставив волосы распущенными, а ножку чуть выставила, демонстрируя ее идеальность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Холостяк"
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Давайте поговорим.
После выхода первой серии меня обуревали разные чувства. В первый день я хотела написать один пост и когда просканировала свои мысли увидела в них много осуждения", - написала звезда под фотографией.
Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вот поэтому ты была холостячкой, а не участницей", "Всё верно сказано, Ксю - мудрая", "Ксения - вы шикарная женщина. Пример и эталон для многих", "Шикарная,! Неужели нельзя было найти в Холостяк хоть одну с харизмой и блеском в глазах,как Мишина".
Мы писали, что героиня "Холостячки" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт не перестают удивлять.
Так, Мишина с Эллертом исполнили известную песню Тины Кароль "Выше облаков". Пара крупным планом показала любовные утехи, в которой раз доказав истинность своих чувств. Нежно прикасаясь друг к другу, Ксения и Александр завели публику.
Напомним, скандалом обернулось появление "Холостячки" Мишиной на Мастер Шеф, Михайлюку тоже досталось
Также Politeka сообщала, что Эллерт после внезапных родов рассказал о самочувствии Мишиной
А еще Politeka писала, что пополнение случилось в семье Эллерта и "Холостячки" Мишиной, понадобилась экстренная помощь