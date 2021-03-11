"Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт огорошили известием

Как передает Politeka.net, парочка опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, поделившись обескураживающим событием, из-за которого полночи не спали.

Их хомяк, который, как они думали, мужского пола, оказался девочкой, причем еще и беременной. Парочке пришлось срочно "принимать роды". Шокированная Ксения показала новорожденных малышей.

"Твою мать, друзья, оказывается у нас не Степан Эклерыч, а Степания Эклеровна! И она только что родила!, - объявила пораженная этим событием актриса. - Я не знаю, как вам показать, но вот там маленькие розовенькие - их штук 6-7. Мы просто в шоке! Она сейчас так орала, мы не могли понять, чего она орет, и вот... Это не мальчик, это беременная девочка, которая притворялась мальчиком!".

Эллерт также прокомментировал случившееся: "Обращаюсь ко всем хомякам! Как низко, выдавать себя две недели за мужчину и потом сделать вот такой сюрприз - укусить мою любимую и, типа, я рожала, мне так можно было. Доброй ночи, у нас пятерня!".

Пара в отчаянии обратилась за помощью к пользователям, не зная, что теперь делать с приплодом.

Ранее мы рассказывали, как "Холостячка" с избранником обрадовались "пополнению" в их семье.

"У нас появился новый житель! Мой маленький еще один сыночек, - огорошила Ксения. - Назвали мы его Степан Эклерыч. Вот, теперь у нас пополнение такое замечательное и неожиданное приключилось". Мишина продемонстрировала специальную клетку, а в ней маленького хомячка, который в тот момент как раз изучал тоннель.

Напомним, "Холостячка" Мишина публично обругала растерянного Эллерта: "Тебе не жирно?".

Также Politeka писала, "Холостячка" Мишина попала под шквал критики из-за пляжного фото в купальнике: "Один хуже другого...".