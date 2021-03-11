Настоящим потрясением для "Холостячки" Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта стало пополнение в семье

Как передает Politeka.net, 34-летний победитель шоу опубликовал в "сториз" у себя в Инстаграм свежие кадры, на которых продолжил делиться с публикой привалившим "счастьем".

Как известно, несколько недель назад Ксения и ее возлюбленный с радостью объявили о том, что завели себе хомяка в клетке. Животное назвали Степаном Эклерычем и все шло хорошо, пока как-то раз ночью хомяк не расплодился. Оказалось, что все это время это была не просто самка, а еще и беременная.

Так, пара стала счастливыми обладателями пятерых новорожденных хомячков, чем тут же поделились с публикой, в ужасе спрашивая, что теперь делать. Отойдя от шока и внезапных ночных родов, Александр рассказал, как себя чувствует сейчас его возлюбленная.

"Хомячьей мудрости с утра вам - мать не та, кто родила, мать та, кто тебя до утра не сожрала, - пошутил Эллерт и поспешил успокоить, - Хомяки живы, Ксюха счастлива, я на работу".

Александр, видимо, сильно переживает за будущее хомячьего семейства.

"Знаете, что я сейчас подумал за этих хомяков, у меня только они в голове. А их надо крестить? Или они вырастут, сами выберут веру себе? Хомячьепутизм, защеканство...", - прыснул со смеху парень.

Ранее мы рассказывали, как Эллерт заставил Мишину визжать от восторга, преподнеся ей роскошный подарок прямо в аэропорту. Победитель "Холостячки" встретил актрису с букетом цветов и отвел на парковку, где ее уже ждал лимузин "Хаммер".

Напомним, "Холостячка" Мишина публично обругала растерянного Эллерта: "Тебе не жирно?".

Также Politeka писала, "Холостячка" Мишина попала под шквал критики из-за пляжного фото в купальнике: "Один хуже другого...".