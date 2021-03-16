Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", удивила показав маленькую красотку-дочь

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Как известно, у Ксении есть восьмилетний сын Платон, который даже участвовал в съемках шоу «Холостячка». Но в этот раз Ксения решила показать свою крестную дочь.

«Сладкая моя девочка. Познакомьтесь, моя крестная доченька. Сладкая моя. Вот в гости заехали. Милаш, как дела твои?» - обратилась к девочке Мишина.

Отметим, у избранника Мишиной Алексанжра Эллерта также есть ренок – 13летняя дочь Эля. Девочка живет с мамой. Александр утверждает. Дочка хорошо отнеслась к его новой пассии.

«Эля сказала, что ей нравится Ксения, она хотела бы, чтобы у папы и Ксении все получилось», - отметил он.

Эллерт также рассказал, что у него хорошие отношения с дочерью.

«Мне кажется, что мы близки. Я надеюсь, со стороны папы, что мы близки. Я надеюсь, что я тот человек, как она считает, что может она доверять. Она абсолютно может мне доверять. Но так, как я не сильно много времени уделяю… Ну сколько получается, столько я уделяю», - говорил Александр.

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