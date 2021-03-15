Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина смогла удивить
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала сторис с очень джраматической сценой.
Возлюбленная Александра Эллерта Ксения Мишина снялась в новом сериале о работе врачей скорой помощи. Звезда сыграла главную роль — врача скорой, а съемки длились несколько месяцев. Премьера запланирована на осень 2021 года.
Фрагмент нового сериала показал режиссер, а Мишина сделала репост себе на страницу.
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Мишина также рассказала подробности о съемках в новом сериале.
«Было нелегко: наркоманы, трупы, перестрелки (сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали сдохнуть. Самое критичное для меня в процессе съемок — холод. Я — ледышка, какое бы термобелье мне не купил Эллерт. К тому же у меня есть одна особенность — от холода блокируется речевой аппарат. Сцены секса. „Под одеялом“ уже не то. Если это секс — то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво», — написала актриса на своей странице в Соцсети.
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