"Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт привлекли внимание публики новым способом

Как передает Politeka.net, 31-летняя актриса опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых показала, как поиздевалась над бойфрендом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Мишина сидела за рулем иномарки, тогда как растерянный Эллерт оказался посреди дороги. "Холостячка" кинула его, надавив на газ.

"Не смешно, Ксюх! Это моя тачка, да подожди, ну!", - Александру пришлось некоторое время бежать за машиной, но Ксения только улыбалась и продолжала ехать.

В подписи звезда раскрыла, что происходит. Оказывается, она решила устроить конкурс для своих фолловеров, победителю достанется - то самое авто. Эллерт великодушно согласился принять участие в ее ролике, дабы привлечь внимание публики.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ксюшка, скажи Сашке, что теперь, я там буду возить своих троих малышей) 😍, машина уже не его😆"

"Как же хочется хоть раз в жизни выиграть 🙏"

"Я за любую авантюру в хороше смысле ,👏😂 участвую😍🔥"

"Вауу.. Какой крутой розыгрыш... 🔥Всем удачи и себе тоже... Уххх, хочу машину... ❤️😍"

Ранее мы рассказывали, Мишина нечаянно проговорилась о чувствах к экс-"Холостяку" Иракли Макацарии. Вместе с красавчиком-грузином и еще одним "Холостяком" прошлых сезонов актриса приняла участие в кулинарном шоу "МастерШеф". Во время выпуска Ксения неожиданно обмолвилась о чувствах к Иракли, в шутку обратившись со словами: "Доброе утро, любимый! Я тут приготовила".

Напомним, взбешенная "Холостячка" Мишина показала себя с неожиданной стороны: "Чтобы я больше никогда тебя не видела!"

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина приподняла платье, завлекая аппетитными частями тела: "Шикарная женщина"