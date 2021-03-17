Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", побывала на втором шоу "Мастер Шеф"

Звезда приняла участие в съемках нового сезона "Мастер Шеф", пишет Politeka.net. Как оказалось, Мишина стала приглашенной гостьей, которая продемонстрировала свой кулинарный талант. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда приготовила блюдо, которым даже не хотела делиться, настолько вкусным оно было. В результате команда синих, благодаря актрисе, получила победу.

"По решению судей и приглашенных гостей лучшей в испытании была работа Ксении Мишиной (@ misha.k.ua), которая принесла победу команде синих. Гости были просто в восторге от вкуса и подачи блюда 🔥

А что поразило тебя в новом выпуске?", - говорится в посте на Инстаграм-странице шоу.

К слову, за столом с артисткой сидели другие участники и судьи шоу. В частности, был и бывший герой "Холостяка", бизнесмен Иракли Макацария. Ксения неожиданно обмолвилась о чувствах к нему, в шутку обратившись словами: "Доброе утро, любимый! Я тут приготовила".

За три часа публикация собрала более 16 тысяч просмотров и много комментариев:

"Круто, что победила она! Но я не видела этот выпуск! Где можно посмотреть, подскажите пожалуйста! И ещё чего Ксю говорит Иракли- доброе утро, любимый? Она что уже не с Эллертом? Ничего не понятно!", "Все гости пришли в черном 😅", "Мишина идеал красоты и идеал во всем 😍! Эллерту стоит ее беречь как золото!❤️".