Украинская актриса, а также главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала свою квартиру, где живет вместе с избранником Александром Эллертом

Артистка рассказала о семейных традициях, а также показала свое жилище на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Мишина со свои сыном Платоном и возбленным живут в съемной столичной квартире со стильным дизайном, где огромные панорамные окна и просторные комнаты.

«С самого детства я знала, что в моей семье будут свои традиции. Пусть в моих мечтах это были самые простые ритуалы, но зато они нравятся всем и скрепляют всю семью вокруг простых действий. Из таких конечно: отпуск всем вместе как можно чаще, право детям решать как проводить день в общий выходной (обожаю их идеи воплощать в жизнь). Ну и совместные ужины», - рассказала артистка.

Также Мишина призналась, что любит готовить вместе.

«Готовить совместно ужины очень романтично. Так что не нужно ждать подходящих случаев, нужно их видеть в каждом дне», - отметила она.

При этом Мишина похвасталась своей стильной кухннй с яркими акцентами, современной техникой и удобным довольно большим «островом».

Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Александром Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".

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