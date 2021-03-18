Известная "Холостячка" Ксения Мишина показала свои "татуировки" в самых видных местах на стройных ножках

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм известная актриса Ксения Мишина разместила несколько видео, на которых похвасталась своими новыми "тату".

На видео Мишина показала, как развлекаются Александр Эллерт с ее сыном Платоном, "набивая друг другу татухи", после чего мальчики перешли к разрисовке ножек Ксении. Стоит сказать, что актриса находилась дома в шелковых белоснежных микрошортиках, поэтому у сына и любимого была большая площадь для создания "шедевров".

"Так, ну теперь пошли в ход татуировки на мне. Угадайте, что Саша сейчас нарисует?", - прокомментировала Ксения. Саша вырисовывал изгиб половины сердечка. Однако юморист завил, что сейчас будет сюрприз.

"Второй мой тут рисует мне граффити. А вот, что рисует Саша... все подумали, что это будет сердечко, но не тут то было, это будет что-то. Что это? Биба и Боба? Класс, спасибо любимый, это то, что я хотела!", - рассмеялась Ксения.

Александр Эллерт постарался и нарисовал "Биба и Боба", мультяшного персонажа, а Платон нарисовал волны и сердечко на другой ноге.

Счастливая мама сказала, что хоть и не хотела принимать участия в их игрищах, но получила в два раза больше. "Вот, собственно, я теперь знаю, что такое татуировки на ногах", - подытожила Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".

Как сообщала Politeka, полуфиналист "Холостячки" Рыбак признался, что скрывается за "идеальным" романом c его Алиной: "Больше всего..."

Также Politeka писала, что измученная "Холостячка" Мишина рассказала о беде с сыном: «Мы сейчас в клинике и…».