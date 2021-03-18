Известная "Холостячка" Ксения Мишина показала свои "татуировки" в самых видных местах на стройных ножках
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм известная актриса Ксения Мишина разместила несколько видео, на которых похвасталась своими новыми "тату".
На видео Мишина показала, как развлекаются Александр Эллерт с ее сыном Платоном, "набивая друг другу татухи", после чего мальчики перешли к разрисовке ножек Ксении. Стоит сказать, что актриса находилась дома в шелковых белоснежных микрошортиках, поэтому у сына и любимого была большая площадь для создания "шедевров".
"Так, ну теперь пошли в ход татуировки на мне. Угадайте, что Саша сейчас нарисует?", - прокомментировала Ксения. Саша вырисовывал изгиб половины сердечка. Однако юморист завил, что сейчас будет сюрприз.
"Второй мой тут рисует мне граффити. А вот, что рисует Саша... все подумали, что это будет сердечко, но не тут то было, это будет что-то. Что это? Биба и Боба? Класс, спасибо любимый, это то, что я хотела!", - рассмеялась Ксения.
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Александр Эллерт постарался и нарисовал "Биба и Боба", мультяшного персонажа, а Платон нарисовал волны и сердечко на другой ноге.
Счастливая мама сказала, что хоть и не хотела принимать участия в их игрищах, но получила в два раза больше. "Вот, собственно, я теперь знаю, что такое татуировки на ногах", - подытожила Ксения.
Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".
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