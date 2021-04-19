Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина полетіла за кордон, залишивши Еллерта вдома

Як пише Politeka.net , популярна українська актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на реаліті-шоу знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Після коронавірусу і самоізоляції актриса повернулася до активного життя і вже поїхала на зйомки за кордон, залишивши вдома коханого Олександра Еллерта і сина Платона.

Нещодавно у своїх Instagram-сторіс Ксенія вже розповідала про важкий переліт до Хорватії, куди вирушила на зйомки, а також показала кілька кадрів зі зйомок хорватською мовою. А тепер актриса виклала у своєму мікроблозі ранкові сторіс з готелю, в яких розповіла про зйомки, а також про розкішно особняк місцевої "шишки", в яких вони проходять.

"Дорогі мої, Доброго ранку! Хоча у вас звичайно, вже не Ранок. Але у мене ранок, тому що знімали ми дуже довго. Загалом, знімаємо ми зараз в приголомшливому, в такому красивенному будинку. Але, на жаль, я не можу вам показати, тому що він належить якійсь хорватській шишці, тому цього не можна робити. Ви незабаром все побачите. Але він виглядає так, ніби це будинок зірки десь на узбережжі в Майамі, в найкрасивіших картинках", - поділилася враженнями від розкішного особняка актриса.

Також Мішина розповіла, що фільм, в якому вона знімається буде трилогією, так що їй належить багато роботи. "До речі, забула вам розповісти, що це трилогія, тобто буде три частини і ми буде знімати протягом декількох років. Якщо Бог дасть, якщо все буде добре", - розповіла актриса.

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