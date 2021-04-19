Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина улетела за границу, оставив Эллерта дома

Как пишет Politeka.net , популярная украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на реалити-шоу нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. После коронавируса и самоизоляции актриса вернулась к активной жизни и уже уехала на съемки за границу, оставив дома возлюбленного Александра Эллерта и сына Платона.

Недавно в своих Instagram-сторис Ксения уже рассказывала о тяжелом перелете в Хорватию, куда отправилась на съемки, а также показала несколько кадров со съемок на хорватском языке. А теперь актриса выложила в своем микроблоге утренние сторис из отеля, в которых рассказала о съемках, а также о роскошно особняке местной "шишки", в которых они проходят.

"Дорогие мои, доброе утро! Хотя у вас конечно, уже не утро. Но у меня утро, потому что снимали мы очень долго. В общем, снимаем мы сейчас в потрясающем, в таком красивенном доме. Но, к сожалению, я не могу вам показать, потому что он принадлежит какой-то хорватской шишке, поэтому этого нельзя делать. Вы вскоре все увидите. Но он выглядит так, будто это дом звезды где-то на побережье в Майами, в самых красивых картинках", - поделилась впечатлениями от роскошного особняка актриса.

Также Мишина рассказала, что фильм, в котором она снимается будет трилогией, так что ей предстоит много работы. "Кстати, забыла вам рассказать, что это трилогия, то есть будет три части и мы будет снимать на протяжении нескольких лет. Если Бог даст, если все будет хорошо", - рассказала актриса.

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