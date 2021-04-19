Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина улетела за границу, оставив Эллерта дома
Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на реалити-шоу нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. После коронавируса и самоизоляции актриса вернулась к активной жизни и уже уехала на съемки за границу, оставив дома возлюбленного Александра Эллерта и сына Платона.
Недавно в своих Instagram-сторис Ксения уже рассказывала о тяжелом перелете в Хорватию, куда отправилась на съемки, а также показала несколько кадров со съемок на хорватском языке. А теперь актриса выложила в своем микроблоге утренние сторис из отеля, в которых рассказала о съемках, а также о роскошно особняке местной "шишки", в которых они проходят.
"Дорогие мои, доброе утро! Хотя у вас конечно, уже не утро. Но у меня утро, потому что снимали мы очень долго. В общем, снимаем мы сейчас в потрясающем, в таком красивенном доме. Но, к сожалению, я не могу вам показать, потому что он принадлежит какой-то хорватской шишке, поэтому этого нельзя делать. Вы вскоре все увидите. Но он выглядит так, будто это дом звезды где-то на побережье в Майами, в самых красивых картинках", - поделилась впечатлениями от роскошного особняка актриса.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
54-летняя Сумская вынесла на общий суд фото в стиле греческой богини: "Ну, зачем вам это нужно?"
Каменских прогулялась по пляжу в крошечном бикини, дав повод для зависти: "Ну и формы..."
Горбунов показал уютное семейное гнездышко, где живет с Осадчей: "Молодцы, чудесное"
Влад Яма экстренно обратился к украинцам из-за состояния легендарного Чапкиса: "Давайте все вместе..."
Также Мишина рассказала, что фильм, в котором она снимается будет трилогией, так что ей предстоит много работы. "Кстати, забыла вам рассказать, что это трилогия, то есть будет три части и мы будет снимать на протяжении нескольких лет. Если Бог даст, если все будет хорошо", - рассказала актриса.
Напомни, Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Эллертом после проекта: "С детства знала...".
Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина засветила свои "тату" на идеальных ножках: "Эллерт постарался".