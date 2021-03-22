Актриса і учасниця шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала кумедне відео, як викрала машину свого коханого Олександра Еллерта

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина викрала машину в Олександра Еллерт і зібралася розіграти її серед українців. Саме так все виглядає в ролику, який парочка зняла для оголошення свого іменного конкурсу в соцмережі Instagram.

У ролику, який Ксенія і Олександр опублікували на своїх сторінках в соцмережі, можна побачити, як вона епічно "викрадає" улюблену машину з червоними ременями Еллерта, а він біжить за нею, кричачи: "Почекай! Ксюха, це не смішно!". Однак незабаром все змінюється, і актриса розповідає про свій конкурс, в якому її шанувальник можуть виграти не тільки круту тачку, але і побутову техніку, ювелірні прикраси, косметику і гроші.

"Всім удачі! Дуже хочу хоч щось виграти❤️🔥👏😍", "Господи допоможи", "Я в справі ✨✨✨", "Чекаю з нетерпінням✊✊✊", "Удачі всім!", "Чекаємо!", "Господи допоможи виграти🙌🙌🙌🙌😍", "Хочу, хочу, хочу!", - пишуть в коментарях до відео Мішиної.

До слова, Мішина виклала у своїх сторіс ще один ролик, в якому розповідає, куди їздила в останній раз на машині, яку збирається розіграти. Виявилося, що актриса побувала в салоні краси, де проходила зйомка фільму про неї. Ролик, власне, Ксенія зняла, сидячи за кермом машини коханого. "Подивіться на ці червоні ремені, які на мені в останній раз, тому що скоро ця машинка відправиться до свого нового власника", - говорить актриса на відео.

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