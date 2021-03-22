Актриса и участница шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала забавное видео, как угнала машину своего возлюбленного Александра Эллерта

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина угнала машину у Александра Эллерт и собралась разыграть ее среди украинцев. Именно так все выглядит в ролике, который парочка сняла для объявления своего именного конкурса в соцсети Instagram.

В ролике, который Ксения и Александр опубликовали на своих страницах в соцсети, можно увидеть, как она эпично "угоняет" любимую машину с красными ремнями Эллерта, а он бежит за ней, кричать: "Подожди! Ксюха, это не смешно!". Однако вскоре все меняется, и актриса рассказывает о своем конкурсе, в которым ее поклонник могут выиграть не только крутую тачку, но и бытовую технику, ювелирные украшения, косметику и деньги.

"Всем удачи! Очень хочу хоть что-то выиграть❤️🔥👏😍", "Господи помоги", "Я в деле ✨✨✨", "Жду не дождусь✊✊✊", "Удачи всем!", "Ждем!", "Господи помоги выиграть🙌🙌🙌🙌😍", "Хочу, хочу, хочу!", - пишут в комментариях к видео Мишиной.

К слову, Мишина выложила в своих сторис еще один ролик, в котором рассказывает, куда ездила в последний раз на машине, которую собирается разыграть. Оказалось, что актриса побывала в салоне красоты, где проходила съемка фильма о ней. Ролик, собственно, Ксения сняла, сидя за рулем машины возлюбленного. "Посмотрите на эти красные ремни, которые на мне в последний раз, потому что скоро эта машинка отправится к своему новому владельцу", - говорит актриса на видео.

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