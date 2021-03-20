Ксения Мишина отобрала у Александра Эллерта машину и разыграет ее среди своих поклонников
Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина отобрала машину у Александра Эллерт и собралась разыграть ее среди украинцев. По крайней мере именно так выглядит веселый ролик, который парочка сняла, чтобы объявить конкурс. Оказалось, что помимо автомобиля, они разыграют среди поклонников в Instagram еще и кучу других призов – бытовую технику, ювелирные украшения, косметику и деньги.
В видео, которое Эллерт опубликовал в своем микроблоге модно увидеть, как Ксения эпично "угоняет" машину возлюбленного, а он бежит за ней. "Это не смешно, Ксюха! Это моя тачка, та подожди ты", - кричит Александр, в попытке догнать уезжающую Мишину. Тем временем она в ролике рассказывает об условиях конкурса.
"Эта женщина сведёт меня с ума. Она конфисковала мою любимую машину за плохое поведение, укомплектовала ее и решила отдать это всё вам! Я сначала сопротивлялся, но потом полностью поддержал ее идею осчастливить 80 замечательных людей", - рассказал о конкурсе возлюбленный актрисы.
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"На самом деле, я искренне желаю удачи каждому из Вас и очень верю, что будущий владелец будет любить и ценить мою малышку, также, как и я", - добавил Эллерт в конце своего поста.
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