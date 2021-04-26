Пока в соцсетях бурно обсуждают разлад в отношениях Ксении Мишиной и Александра Эллерта, актриса обратилась за помощью

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта в последнее время активно обсуждают в соцсетях возможных раздор пары. И пока ни актриса, ни комик ничего не объясняют своим фанатам о возможной серьезной ссоре, все могут лишь догадываться, что произошло. В своих соцсетях парочка обменивается загадочными посланиями, но недавно на фоне всего этого Ксения обратилась за помощью.

В своих Instagram-сторис актриса выложила видеообращение к поклонникам, в котором просит помочь ей выбрать именной логотип. Звезда предложила два варианта надписей и попросила фанатов помочь определиться, какой из них выбрать. "Дорогие мои, привет. Мне очень нужен ваш совет. Пожалуйста, выберите вариант логотипа, который вам больше нравится. А точнее, вариант надписи логотипа. Спасибо", - говорит Мишина в своем обращении и указывает на две надписи.

Отметим, что пользователи под предыдущими постами звезды в соцсетях спрашивают ее, что произошло между ними с Эллертом, и почему они поссорились. Некоторые даже начали думать, что актриса и комик рассталась. Однако ни он, ни она не комментируют ситуацию, держа свои отношения в секрете.

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