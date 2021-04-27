В соцсетях бурно обсуждают возможный разлад в отношениях актрисы Ксении Мишиной и комика Александра Эллерта

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта в последнее время активно обсуждают в соцсетях возможных раздор пары. От внимания фанатов не ускользнул тот факт, что актриса отписалась от страницы возлюбленного в Instagram и удалила некоторые совместные фотографии, а также то, что Александра не было на вечеринке по случаю дня рождения ее сына Платона.

Теперь же поклонники решили, что пара начала выяснять отношения в соцсетях, публикуя загадочные посты и якобы оставляя в них послания друг другу. Так, недавно Ксения выложила в сеть милое черно-белое фото, в подписи к которому пофилософствовала на тему гармонии и умения наблюдать. "Знаете какой секрет вашего спокойствия и гармоничной личности? Умение наблюдать! За собой, за своей жизнью, за событиями, которые происходят вокруг и внутри тебя", - пишет актриса.

В то же время, почти сразу после этого поста "Холостячки" Александр Эллерт выложил свое черно-белое фото, в подписи к которому начал рассуждать на тему, есть ли жена у Бога. "Допустим есть. И зовут ее Богиня. Тогда у него должны быть и увлечения какие-нибудь, немного должен же он от неё отвлекаться...", - пишет комик. Надо сказать, что в комментариях под обоими постами разгорелась бурная дискуссия между поклонниками, которые не могут понять, что творится межу Ксенией и Александром. К слову, пост комика о Боге некоторых пользователей сильно возмутил.

"Глупо. Нельзя так о Боге. Нельзя, Саша. Была о тебе лучшего мнения", "Богу не надо, чтобы его кто-то создавал. Он был до начала создания всего мира. И если предположить, что жена у Бога есть, она может сравнить его с кем-то другим? Бог он вроде един… Или Единственный", "Читаю и хочется сказать, не верю вам Ксюша, и без Саши вы не интересны", "Она рассталась с Сашей, скажите мне кто-нибудь?", - пишут в комментариях.

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