Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина показала, як починається їхній ранок
Як передає Politeka.net, відповідні кадри 33-річна обраниця українського шоумена опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Христина Гірник і телеведучий Володимир Остапчук разом з осені минулого року.
Пара вирішила зв'язати себе узами шлюбу 15 жовтня, і з того часу вони регулярно діляться кадрами зі свого особистого життя в соцмережах.
Попри щільний графік, Христина і Володимир вирішили себе побалувати суботнім ранком.
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"Доброго ранку, друзі. Було поставлено завдання прокинутися без будильника, і ми її виконали. Я, звичайно, як кулька... Мені здається, що я навіть переспала, але це навіть корисно", - поділилася дівчина.
Христина вже почала б'юті-процедури, наклавши на обличчя маску.
"Зараз готуємо сніданок, сьогодні кілька справ у місті, а потім поїдемо до матусі за місто. І вам прекрасного початку дня", - повідомила 33-річна юрист на відео
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