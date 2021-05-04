Український телеведучий, зірка шоу "Маска" Володимир Остапчук примчав до Єгипту до своєї дружини Христини, яка вже майже тиждень відпочиває без нього

Як передає Politeka.net, в Instagram зіркової пари з'явилися спільні кадри. Володимир і Христина відразу ж стали надолужувати згаяне, відпочиваючи на повну. Крім цього, вони поділилися з шанувальниками особистими кадрами, показавши, як вони один за одним скучили. Володимир і Христина чуттєво поцілували один одного, забувши про оточуючих.

Зазначимо, що Володимир Остапчук не зміг полетіти на заплановану відпустку через справи. В результаті Христина полетіла відпочивати одна в супроводі подруги. Дівчина прекрасно провела час, зізнавшись, що роздільний відпочинок іноді дуже корисний для пари. Втім, Остапчук не дочекався дружини вдома і прилетів до неї на кілька днів.

Раніше ми писали, що Христина відверто розповіла про те, як вона відпочиває без чоловіка.

"Поїхати у відпустку без чоловіка, була класна ідея! До тих пір поки я не зрозуміла, що сильно буду сумувати! Але!!! насправді, ця туга теж несе якийсь сенс", - заявила Христина, порадувавши шанувальників фото в зеленому купальнику з відкритою спиною.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук "помстився" відпочиваючій в Єгипті дружині за хвастощі, зганьбивши її в мережі: відео.

Як Politeka писала, що дружина Остапчука, що рвонула до Єгипту без чоловіка, вразила новими кадрами: "як вони роблять це на спеці?".

Також Politeka повідомляла, що дружину Остапчука, що рвонула до Єгипту без чоловіка, чекало жорстоке розчарування: "жах...".