Український телеведучий, зірка шоу "Маска" Володимир Остапчук примчав до Єгипту до своєї дружини Христини, яка вже майже тиждень відпочиває без нього
Як передає Politeka.net, в Instagram зіркової пари з'явилися спільні кадри. Володимир і Христина відразу ж стали надолужувати згаяне, відпочиваючи на повну. Крім цього, вони поділилися з шанувальниками особистими кадрами, показавши, як вони один за одним скучили. Володимир і Христина чуттєво поцілували один одного, забувши про оточуючих.
Зазначимо, що Володимир Остапчук не зміг полетіти на заплановану відпустку через справи. В результаті Христина полетіла відпочивати одна в супроводі подруги. Дівчина прекрасно провела час, зізнавшись, що роздільний відпочинок іноді дуже корисний для пари. Втім, Остапчук не дочекався дружини вдома і прилетів до неї на кілька днів.
Раніше ми писали, що Христина відверто розповіла про те, як вона відпочиває без чоловіка.
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
Андрій Данилко в образі Сердючки, психанувши, відчитав маму посеред вулиці: "У такому вигляді..."
Обірвалося життя народного артиста України: "Ми не прощаємося і любимо тебе"
Полякова осоромилася на сімейному фото з дочками, переборщивши з фотошопом: "Мерилін Монро повернулася"
Цибульська врізала Козловському у всіх на очах, кадри потрапили в мережу: "Всю картину зіпсував…"
"Поїхати у відпустку без чоловіка, була класна ідея! До тих пір поки я не зрозуміла, що сильно буду сумувати! Але!!! насправді, ця туга теж несе якийсь сенс", - заявила Христина, порадувавши шанувальників фото в зеленому купальнику з відкритою спиною.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук "помстився" відпочиваючій в Єгипті дружині за хвастощі, зганьбивши її в мережі: відео.
Як Politeka писала, що дружина Остапчука, що рвонула до Єгипту без чоловіка, вразила новими кадрами: "як вони роблять це на спеці?".
Також Politeka повідомляла, що дружину Остапчука, що рвонула до Єгипту без чоловіка, чекало жорстоке розчарування: "жах...".