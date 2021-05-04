Украинский телеведущий, звезда шоу "Маска" Владимир Остапчук примчался в Египет к своей жене Кристине, которая уже почти неделю отдыхает без него

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звездной пары появились совместные кадры. Владимир и Кристина сразу же стали наверстывать упущенное, отдыхая на полную. Кроме этого, они поделились с поклонниками личными кадрами, показав, как они друг за другом соскучились. Владимир и Кристина чувственно поцеловали друг друга, забыв об окружающих.

Отметим, что Владимир Остапчук не смог полететь на запланированный отпуск из-за дел. В результате Кристина полетела отдыхать одна в сопровождении подруги. Девушка прекрасно провела время, признавшись, что раздельный отдых иногда очень полезный для пары. Впрочем, Остапчук не дождался жены дома и прилетел к ней на несколько дней.

Ранее мы писали, что Кристина откровенно рассказала о том, как она отдыхает без супруга.

«Уехать в отпуск без мужа, была классная идея! До тех пор пока я не поняла, что сильно буду скучать! Но!!! на самом деле, эта тоска тоже несёт какой-то смысл», - заявила Кристина, порадовав поклонников фото в зеленом купальнике с открытой спиной.

Напомним, что Владимир Остапчук "отомстил" отдыхающей в Египте жене за хвастовство, опозорив ее в сети: видео.

Как Politeka писала, что жена Остапчука, рванувшая в Египет без мужа, поразила новыми кадрами: «Как они делают это на жаре?».

Также Politeka сообщала, что жену Остапчука, рванувшую в Египет без мужа, ждало жестокое разочарование: "Ужас...".