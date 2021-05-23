А де буде дуже жарко

Погода в Україні 23 травня буде сильно відрізнятися в залежності від регіону

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, після дня затишшя в Україні знову очікуються опади. Дощі нагрянуть в західні регіони, остаточно відстрочивши прихід літа. З поверненням опадів знову опуститься температура повітря.

Так, у західних регіонах у неділю очікуються дощі з температурою 17-20 градусів. Найхолодніше буде в Закарпатській області. Там температура опуститься до 16-18 градусів.

Частину центральних і північних областей теж заллє дощами. Опади очікуються в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Температура там буде трохи вище, ніж на Заході. В середньому 19-21 градус.

Східні і південні регіони в неділю будуть насолоджуватися по-справжньому теплою погодою. Температура підніметься до 22-25 градусів тепла. Вночі теж буде тепло - близько 11-13 градусів.

Варто відзначити, що вже в понеділок дощі з грозами перемістяться в східні регіони, а на Заході температура поповзе вгору. Втім, дощі не сильно вплинуть на температурний режим у східних областях. Температура там буде зберігатися в межах 22-24 градусів. В цілому, погода потроху поліпшується і відчувається настання літа.

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