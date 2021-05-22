У більшість областей України повернеться тепло і сонце, проте окремі регіони залишаться під впливом атмосферного фронту з грозовими дощами

Про те, що погода на більшій частині країни покращиться 22 травня, повідомили синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що більшість областей в суботу опиняться під впливом антициклону, завдяки чому погода буде більш теплою і сонячною.

Опади і грози пройдуть тільки в західних областях. При цьому, вони будуть короткочасними. Також в цих регіонах підніметься сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с.на решті території України опадів не очікується.

У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 6 до +9 градусів, а вдень потеплішає до+20... + 23.

На заході вночі очікується від + 7 до +10 градусів, а вдень – від +20 до + 24.

У центрі вночі буде від + 8 до +11 градусів, а вдень – від +22 до + 25.

У східних областях нічні температури коливатимуться від +11 до +14 градусів, а денні – від +22 до + 25.

На півдні вночі очікується від + 9 до +11 градусів, а вдень – від +21 до + 25.

У Києві очікується мінлива хмарність. Вночі температури коливатимуться від + 9 до +11 градусів, а вдень – від +21 до + 23.

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