В большинство областей Украины вернется тепло и солнце, однако отдельные регионы останутся под влиянием атмосферного фронта с грозовыми дождями

О том, что погода на большей части страны улучшится 22 мая, сообщили синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что большинство областей в субботу окажутся под влиянием антициклона, благодаря чему погода будет более теплой и солнечной.

Осадки и грозы пройдут только в западных областях. При этом, они будут кратковременными. Также в этих регионах поднимется сильный ветер со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

В северных областях ночью столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов, а днем потеплеет до +20…+23.

На западе ночью ожидается от +7 до +10 градусов, а днем – от +20 до +24.

В центре ночью будет от +8 до +11 градусов, а днем – от +22 до +25.

В восточных областях ночные температуры будут колебаться от +11 до +14 градусов, а дневные – от +22 до +25.

На юге ночью ожидается от +9 до +11 градусов, а днем – от +21 до +25.

В Киеве ожидается переменная облачность. Ночью температуры будут колебаться от +9 до +11 градусов, а днем – от +21 до +23.

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