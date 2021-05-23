А где будет очень жарко

Погода в Украине 23 мая будет сильно отличаться в зависимости от региона

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, после дня затишья в Украине снова ожидаются осадки. Дожди нагрянут в западные регионы, окончательно отсрочив приход лета. С возвращением осадков снова опустится температура воздуха.

Так, в западных регионах в воскресенье ожидаются дожди с температурой 17-20 градусов. Холоднее всего будет в Закарпатской области. Там температура опустится до 16-18 градусов.

Часть центральных и северных областей тоже зальет дождями. Осадки ожидаются в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Температура там будет немного выше, чем на Западе. В среднем 19-21 градус.

Восточные и южные регионы в воскресенье будут наслаждаться по-настоящему теплой погодой. Температура поднимется до 22-25 градусов тепла. Ночью тоже будет тепло – около 11-13 градусов.

Стоит отметить, что уже в понедельник дожди с грозами переместятся в восточные регионы, а на Западе температура поползет вверх. Впрочем, дожди не сильно повлияют на температурный режим в восточных областях. Температура там будет сохраняться в пределах 22-24 градусов. В целом, погода понемногу улучшается и чувствуется наступление лета.

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