Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вразила новим фото

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник активно веде Instagram і розповідає про своє життя. Незважаючи на часту критику і зайву увагу користувачів мережі, Христина не боїться показувати себе справжню.

Христина Гірник на новому фото показала своє ділове вбрання-білу блузу з великим коміром і чорний шкіряний піджак.

"Білий комірець поспішає здійснювати свої справи-справи», - підписала вона Селфі.

При цьому Остапчук залишив коментар по фото дружини, блиснувши властивим йому почуттям гумору.

"Здрастуйте, Христина. Пишу вам в Директ з питання нашого сімейного життя", - написав він.

Схоже телеведучий зумів розвеселити дружину.

"Аххахахах! Очікуйте відповіді!"- відповіла вона.

Пост активно коментують користувачі Мережі.

"Вова як завжди", "ви шикарні😍гарного вам дня", "розумничка! І просто красуня", "мила і красива", "витончена, справжня, без закидонів з вищого суспільства🙌! У таких блогерів цікаво чогось і повчитися", - пишуть в коментарях.

Також нещодавно у своєму мікроблозі Христина показала яскраве фото з прогулянки, на якому з'явилася в яскравому весняному образі. Як видно, дівчина зображена на літній веранді серед квітів, вона ніби про щось задумалася.

На прогулянку Гірник вийшла в стильному і навіть "соковитому" зеленому вбранні, який підкреслив фігуру.

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