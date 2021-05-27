Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк восхитила новым фото

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет Инстаграм и рассказывает о своей жизни. Несмотря на частую критику и излишнее внимание пользователей сети, Кристина не боится показывать себя настоящую.

Кристина Горняк на новом фото показала свой деловой наряд – белую блуза с большим воротником и черный кожаный пиджак.

«Белый воротничок спешит совершать свои дела-делишки», - подписала она селфи.

При этом Остапчук оставил комментарий по фото жены, блеснув свойственным ему чувством юмора.

«Здравствуйте, Кристина. Пишу вам в Директ по вопросу нашей семейной жизни», - написал он.

Похоже телеведущий сумел развеселить супругу.

«Аххахахах! Ожидайте ответа!» - ответила она.

Пост активно комментируют пользователи сети.

«Вова как всегда», «Вы шикарны😍Хорошего Вам дня», «Умничка! И просто красавица», «Милая и красивая», «Утонченная, настоящая, без закидонов с высшего общества🙌! У таких блогеров интересно чему-то и поучиться», - пишут в комментариях.

Также недавно в своем микроблоге Кристина показала яркое фото с прогулки, на котором появилась в ярком весеннем образе. Как видно, девушка запечатлена на летней веранде среди цветов, она как будто о чем-то задумалась.

На прогулку Горняк вышла в стильном и даже "сочном" зеленом наряде, который подчеркнул фигуру.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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