В Україну знову прийде похолодання, а грози і дощі накриють цього разу всю територію країни
Про погіршення погодних умов у суботу, 29 травня, попередили синоптики з Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, в Україні трохи похолодає, причому в першу чергу це відчують жителі західних областей.
Опади продовжать докучати українцям. Цього разу дощі, місцями з грозами і градом, пройдуть по всій країні. Також місцями очікується шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с.
Синоптики також попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки в більшості районів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Тернопільської областей, а також в анексованому Криму.
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У північних областях вночі очікується від +13 до +16 градусів, а вдень – від +19 до + 22.
У західних областях вночі очікується від + 7 до +11 градусів, а вдень – від +15 до + 20.
У центральних областях вночі очікується від +12 до +17 градусів, а вдень – від +18 до + 22.
У східних областях вночі очікується від +14 до +17 градусів, а вдень – від +25 до + 28.
У південних областях вночі очікується від +14 до +17 градусів, а вдень – від +21 до + 26.
У Києві пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі температура коливатиметься від +13 до +15 градусів, а вдень – від 17 до + 19.
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