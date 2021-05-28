Украину снова накроют грозы, однако температура останется по-летнему высокой в преддверии выходных

О том, какая погода ждет украинцев в пятницу, 28 мая, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Они уточнили, что дожди с грозами перед выходными накроют почти всю страну.

Самые обильные осадки ожидаются в северных, а также в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях. На остальной территории страны дожди будут кратковременными.

Без осадков будет только в Одесской области.

Синоптики также предупредили, что днем на севере страны, а также в большинстве центральных областей возможен град и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.

В северных областях ночью столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, а днем – от +23 до +25.

На западе ночью ожидается от +10 до +12 градусов, а днем – от +18 до +20.

В центральных областях ночью температуры будут колебаться от +10 до +15, а днем – от +21 до +27.

На востоке ночью будет от +13 до +15 градусов, а днем – от +26 до +28.

На юге ночью ожидается от +13 до +17 градусов, а днем – от +22 до +28.

В Киеве ожидаются дожди с грозами, днем возможен град и шквальный ветер. Ночью ожидается от +13 до +15 градусов, а днем – от +21 до +23.

Напомним, стихия обрушится на Украину, погода будет совсем не летней: когда ждать похолодания.

Как сообщала Politeka, лето окончательно вступит в свои права, температура взлетит вверх: в каких регионах потеплеет сильнее всего.

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