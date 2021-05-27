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Погода в Украине 27 мая обрадует стремительным повышением температуры во всех областях

Как передает Politeka.net, дожди все еще будут портить настроение жителям отдельных регионов, но в целом на территорию Украины ворвется лето. Теплее всего будет в восточных и южных регионах. Запад все еще будет отставать, но и там температура ощутимо поднимется.

Так, в западных регионах в четверг ожидается 21-23 градуса тепла. Дожди пройдут в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В остальных регионах ожидается теплая солнечная погода без осадков.

В Центре погода будет сильно отличаться в зависимости от региона. В Винницкой, Житомирской, Черкасской и Киевской областях пройдут дожди. Температура будет колебаться в районе 22-26 градусов. В областях, где ожидаются дожди, будет прохладнее. В остальных регионах воздух прогреется до 26 градусов.

Теплее всего в четверг будет в восточных и южных регионах. Там ожидается температура в районе 25-27 градусов. А вот в северных областях ожидаются дожди с грозами. Температура там будет держаться в районе 22-24 градусов.

Стоит отметить, что уже в ближайшие два дня дожди вновь ворвутся на территорию Украины, но температура продолжит расти.

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