В Украину снова придет похолодание, а грозы и дожди накроют на этот раз всю территорию страны

Об ухудшении погодных условий в субботу, 29 мая, предупредили синоптики из Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в Украине немного похолодает, причем в первую очередь это почувствуют жители западных областей.

Осадки продолжат досаждать украинцам. На этот раз дожди, местами с грозами и градом, пройдут по всей стране. Также местами ожидается шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.

Синоптики также предупредили о повышенном уровне пожарной опасности в большинстве районов Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Тернопольской областей, а также в аннексированном Крыму.

В северных областях ночью ожидается от +13 до +16 градусов, а днем – от +19 до +22.

В западных областях ночью ожидается от +7 до +11 градусов, а днем – от +15 до +20.

В центральных областях ночью ожидается от +12 до +17 градусов, а днем – от +18 до +22.

В восточных областях ночью ожидается от +14 до +17 градусов, а днем – от +25 до +28.

В южных областях ночью ожидается от +14 до +17 градусов, а днем – от +21 до +26.

В Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов, а днем – от 17 до +19.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

Как сообщала Politeka, непогода испортит украинцам выходные, синоптик советует одеваться теплее: кому не повезло.

Также Politeka писала, что грозы с градом и шквальный ветер не дадут расслабиться перед выходными: что приготовила погода.