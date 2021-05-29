Відома модель Емілі Ратаковски у сукні з вирізом на всю спину не приховує своєї привабливості
Молода супермодель брала участь в самих різних показах від модних будинків. Причому Емілі ніколи не соромилася показувати своє тіло в досить відкритих нарядах.
Оскільки Ратаковскі вважає, що тіло жінки є прекрасним в будь-якому вигляді, вона ніколи не приховує свої форми вдома або навіть на публіці. Емілі після пологів також дивно швидко схудла і через кілька тижнів вже хвалилася модними луками під час прогулянки.
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А перед тим як відправитися в ресторан Ратаковскі також встигла продемонструвати вигини в чорній сукні з вирізом на всю спину. Тонкі зав'язки, відкритий образ і смілива пози надали зірка більше відкритості. Емілі не робила яскравий макіяж, адже вважає, що більшість тіней їй навіть не йдуть.
До цього зірка сама показала, як одягла це ж відкрите дизайнерське чорне плаття зі значним декольте і вирізом на всю спину. Свій лук вже звично модель доповнила маленькою сумочкою і акуратними босоніжками на шпильці.
«Яка зоряна принцеса✨; яка прекрасна; Емілі стала чудова, Ідеальна мама; чому це так приваблює🔥; неймовірна краса😍 витівка вдалася, вже не маля; Ей мама вже не так, що перш; здатна розбити серце💘⚡; наша прекрасна троянда; Я так сумую😍; ти нереальна мама😍; мама увірвалася у вихідні», - пишуть в мережі.
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