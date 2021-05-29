Известная модель Эмили Ратаковски в платье с вырезом на всю спину не скрывает своей привлекательности

Молодая супермодель принимала участие в самых разных показах от модных домов. Причем Эмили никогда не стеснялась показывать свое тело в довольно открытых нарядах.

Поскольку Ратаковски считает, что тело женщины является прекрасным в любом виде, она никогда не скрывает свои формы дома или даже на публике. Эмили после родов также удивительно быстро похудела и через несколько недель уже хвасталась модными луками во время прогулки.

А перед тем как отправиться в ресторан Ратаковски также успела продемонстрировать изгибы в черном платье с вырезом на всю спину. Тонкие завязки, открытый образ и смелая позы придали звезда больше открытости. Эмили не делала яркий макияж, ведь считает, что большинство теней ей даже не идут.

До этого звезда сама показала, как надела это же открытое дизайнерское черное платье с внушительным декольте и вырезом на всю спину. Свой лук уже привычно модель дополнила маленькой сумочкой и аккуратными босоножками на шпильке.

«Какая звездная принцесса✨; прекрасная какая; Эмили стала прекрасная; Идеальная мама; почему это так завлекает🔥; невероятная красота😍 шалость удалась, уже не малышка; Эй мама уже не так, что прежде; способная разбить сердце💘⚡; наша прекрасная роза; Я так скучаю😍; ты нереальная мама😍; мама ворвалась в выходные», - пишут в сети.

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