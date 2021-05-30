Надія Мейхер показала свої заняття балетом і поговорила на філософську тему

Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця групи "ВІА Гра", співачка, актриса і дизайнер Надія Мейхер ділиться з шанувальниками мотивуючими постами і своїми думками про життя, міркує на філософські одвічні теми і балує ефектними фото.

Крім того вона вчить французьку мову, а також танцює, причому професійно. Так, на фото в Instagram Надія показала, як стоїть на пуантах.

Артистка одягнена в облягаючий чорний купальник для занять хореографією, який вигідно підкреслив її апетитні форми. Вона дивиться кудись убік і стоїть на пуантах. Здається, що це зірці дається так легко і невимушено, ніби вона танцювала в балеті все життя!

У коментарі до знімка артистка поміркувала на тему майбутнього і пошуку себе в цьому світі: "Наше майбутнє, це впевненість у вчинках, думках, мріях, події, що залишили яскравий відбиток минулого... Але навіть якщо, щось не збувається; головне проаналізувати, відчути, це тому, що не вистачало впевненості, або тому, що Вам був наданий більш цікавий шлях — Ваш шлях".

Фото вразило шанувальників настільки, що вони не могли залишити Надію без заслужених компліментів. Фани захопилися красою і грацією зірки, а також тим, як майстерно вона стоїть на пуантах.

"Ноги балетні, і стопи, підйоми! Відразу видно проф хореографічна підготовка! Молодець, Надюша, форму підтримуєте і зараз", "Скрізь з якого боку не подивися талант пре!!!!", "Дуже красива і чуттєва і свавільна", "шикарна жінка", "очманіла".

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер розстебнула блузу, вразивши чуттєвим образом.

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в повітряній сукні з декольте показала спокусливий образ.

Як Politeka повідомляла, що Надя Мейхер підкреслила свої знамениті форми напівпрозорим вбранням.