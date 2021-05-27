Популярная украинская исполнительница Надя Мейхер, звезда "ВИА Гры", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень популярной певицей, начав карьеру еще в первых составах "ВИА Гра". Девушка только спустя 11 лет ушла из группы из-за беременности, а уже сейчас красотка интенсивно ведет блоги в социальных сетях, где делиться своим творчеством.

Этот раз не стал исключением, ведь Мейхер опубликовала в сторис Инстаграм чувственный образ. Красотка была в пиджаке и блузе, которую частично расстегнула. Девушка отвела взгляд от камеры, впечатляя новым образом.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в этом разделе Инстаграм нет подобных инструментов, но обычно чувственную красотку без хвалебных комментариев фанаты не отпускают: "Безупречная красота несмотря на возраст".

Ранее мы сообщали, что бывшая солистка группы ВИА Гра певица Надежда Мейхер решила проверить свою логику.

Так, в этот раз в своем Инстаграм звезда поделилась кадрами, снятыми на шоу "Где Логика?". Артистка выбрала черную маечку с кружевом, а сверху надела светлый жакет.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер объявила о переменах в жизни после "Скаженого весілля" и "Голосу країни"

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер показала свое новое творение, заинтриговав кадрами

А еще Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер показала, насколько может быть разной



