Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, рассказала о переменах в жизни
Звезда за годы совей работы в шоу-бизнесе завоевала огромную популярность, передает Politeka.net. Сейчас Надежда не только поет, но также снимается в кино, сериалах и разных шоу.
Известно, что красотка принимала участие в проекте "Голос країни". Звезда ушла после девятого выпуска, уступив место другой участнице.
Также звезда снялась в фильме "Скажене весілля-3", где исполнила роль монахини.
После таких съемок Мейхер продолжила заниматься любимым делом, и объявила о переменах в жизни - теперь она исполнила роль в новой картине. Об этом Мейхер рассказала в своем Инстаграм.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
Тело 23-летнего украинца нашли в реке, детали трагедии: "До этого нашел подозрительную работу"
Тело молодого капитана из Одессы нашли в каюте: детали загадочной трагедии
Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."
"Уже осенью новый кинопроект. Комедия. 😁 🌿Моя героиня, деловая женщина, которая давно потеряв какое-либо ощущение романтики, поглощенная зарабатыванием денег, начала терять все нажитое «непосильным трудом», и в первую очередь семью... Никогда не поздно переосмыслить... И даже если ничего уже не вернуть, начать жить с новыми ощущениями реальности - возможно. Ведь практически ВСЕ зависит только от НАС!", - написала звезда.
За 45 минут публикация собрала более 2500 лайков и много комментариев:
"Вы потрясающе талантливая актриса! Смотрим «Ничто не случается дважды» Браво вашей работе!👏", "😍😍 Обожаю", "Прекрасна", "Надежда, вы восхитительная!😍😍😍", "Красотка🔥❤️", "Какая Вы красивая😍😍", "Надя, ждем с нетерпением Вы потрясающая актриса🔥❤️".
Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в непривычно скромном наряде заговорила о любви: "В какой-то миг...".