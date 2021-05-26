Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, рассказала о переменах в жизни

Звезда за годы совей работы в шоу-бизнесе завоевала огромную популярность, передает Politeka.net. Сейчас Надежда не только поет, но также снимается в кино, сериалах и разных шоу.

Известно, что красотка принимала участие в проекте "Голос країни". Звезда ушла после девятого выпуска, уступив место другой участнице.

Также звезда снялась в фильме "Скажене весілля-3", где исполнила роль монахини.

После таких съемок Мейхер продолжила заниматься любимым делом, и объявила о переменах в жизни - теперь она исполнила роль в новой картине. Об этом Мейхер рассказала в своем Инстаграм.

"Уже осенью новый кинопроект. Комедия. 😁 🌿Моя героиня, деловая женщина, которая давно потеряв какое-либо ощущение романтики, поглощенная зарабатыванием денег, начала терять все нажитое «непосильным трудом», и в первую очередь семью... Никогда не поздно переосмыслить... И даже если ничего уже не вернуть, начать жить с новыми ощущениями реальности - возможно. Ведь практически ВСЕ зависит только от НАС!", - написала звезда.

За 45 минут публикация собрала более 2500 лайков и много комментариев:

"Вы потрясающе талантливая актриса! Смотрим «Ничто не случается дважды» Браво вашей работе!👏", "😍😍 Обожаю", "Прекрасна", "Надежда, вы восхитительная!😍😍😍", "Красотка🔥❤️", "Какая Вы красивая😍😍", "Надя, ждем с нетерпением Вы потрясающая актриса🔥❤️".

Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".

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