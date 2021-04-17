Известная певица Надежда Мейхер продолжает будоражить воображение украинцев, размещая свои фото в разных образах, и независимо какую одежду наденет красотка, она завораживает своей притягательностью
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Надя разместила фото в скромном наряде, и написала о любви и поворотных моментах в жизни:
"В какой-то миг неуловимый,
неумолимый на года,
я поняла, что нелюбимой
уже не буду никогда...", разместила певица свои стихи, а также поинтересовалась у поклонников:
"👉Случался ли в Вашей жизни такой бесповоротный миг, в последствии качественно изменивший вашу Жизнь???".
На фото Надя надела клетчатое закрытое платье, которое подчеркнуло фигуру знаменитой певицы.
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В последнее Надежда стала более активной. Она попробовала себя в роли актрисы, а также приняла участие в нескольких песенных проектах, выступив в качестве гостя на шоу "Маска" в роли Луны, а также испытав свои силы на вокальном конкурсе "Голос країни".
Кроме того Надя занимается танцами и развивает академическое пение. Кроме того Надя работает как дизайнер одежды, и как модель для своей одежды.
Поклонники, которые неустанно следят за певицей прокомментировали фото и ответили на вопрос, который заинтересовал творческую личность:
"Как всегда на высоте 😍😍😍😍", " Надежда, у вас какой то есть секрет вечного обаяния и красоты? Вы просто потрясающее выглядите и цветете пуще прежнего 😍", "Вы прекрасны", "Было, но ровно на оборот😢", "В любви пока нет, все впереди ❤️", "Конечно же. Причëм аж два раза, когда родила своих сыновей😍", "Супер леди!!!!🔥", - написали поклонники.
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