Відома співачка, актриса, дизайнер одягу і шоу-вумен Надія Мейхер зачарувала ніжним весняним кадром
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram співачка Надя Мейхер розмістила чарівне фото свого весняного квітучого настрою.
На фото Надя постала в шикарному темному сарафані з химерним принтом, чорних босоніжках біля квітучого білосніжного куща.
У кадрі зірка сміється, взявшись однією рукою за голову, а іншу поклавши на свою талію.
Дівчина чудово виглядає, і продовжує зачаровувати своєю красою і легкістю, кружляючи голову чоловікам. Напевно багато хто з наших читачів пам'ятають Надю в складі запаморочливої групи "ВІА Гра", і, хоча зараз образ у співачки зовсім інший, її природна харизма не залишає байдужими безліч фанатів.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Переможець "Майстер Шеф" Клопотенко, який покинув Україну, повторив свій "подвиг" 14-річної давнини: "Моторошно, але..."
Кароль в безсоромному вбранні вилаяли за сумнівний експеримент, відчувається вплив Балана: "Чорти що!"
Дан Балан з красунею-блондинкою в білосніжному вбранні розтопив серця: "Це любов на все життя"
Україна потопає в снігу, на термометрах -17: які регіони страждають найбільше
Нещодавно Надя порадувала шанувальників своїм виступом в ролі маски "місяця" на шоу "Маска", на якому зірка продемонструвала свої вдосконалені вокальні дані. Надя заспівала складну композицію "New York, New York" Френка Сінатри.
Маска Місяця була однією з найзагадковіших і романтичних, шикарне плаття приховувало фігуру зірки, але голос, який вразив слухачів з перших нот зачарував, і відкрив завісу таємниці, яку приховував костюм. Виступ викликав фурор серед глядачів, та й не тільки, адже Полякова не повіривши в те, що під маскою Місяця Мейхер проспорила Данилко 500 грн. А колега по "ВІА Грі" Світлана Лобода щиро висловила захоплення голосом співачки.
Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Мейхер після вражаючого номера на шоу " Маска "зачепила українців одкровенням:" Немає слів, було просто..."
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер, скинувши ліфчик, засвітила зайве в яскравому вбранні з відкритою спиною: "Ось, де жарко..."
Також Politeka писала, що Мейхер зворушила дитячими фото з батьками і зробила зізнання: "боролися за моє життя"