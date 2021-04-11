Відома співачка, актриса, дизайнер одягу і шоу-вумен Надія Мейхер зачарувала ніжним весняним кадром

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram співачка Надя Мейхер розмістила чарівне фото свого весняного квітучого настрою.

На фото Надя постала в шикарному темному сарафані з химерним принтом, чорних босоніжках біля квітучого білосніжного куща.

У кадрі зірка сміється, взявшись однією рукою за голову, а іншу поклавши на свою талію.

Дівчина чудово виглядає, і продовжує зачаровувати своєю красою і легкістю, кружляючи голову чоловікам. Напевно багато хто з наших читачів пам'ятають Надю в складі запаморочливої групи "ВІА Гра", і, хоча зараз образ у співачки зовсім інший, її природна харизма не залишає байдужими безліч фанатів.

Нещодавно Надя порадувала шанувальників своїм виступом в ролі маски "місяця" на шоу "Маска", на якому зірка продемонструвала свої вдосконалені вокальні дані. Надя заспівала складну композицію "New York, New York" Френка Сінатри.

Маска Місяця була однією з найзагадковіших і романтичних, шикарне плаття приховувало фігуру зірки, але голос, який вразив слухачів з перших нот зачарував, і відкрив завісу таємниці, яку приховував костюм. Виступ викликав фурор серед глядачів, та й не тільки, адже Полякова не повіривши в те, що під маскою Місяця Мейхер проспорила Данилко 500 грн. А колега по "ВІА Грі" Світлана Лобода щиро висловила захоплення голосом співачки.

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