Украинская певица Надежда Мейхер в свой день рождения вспомнила родителей и показала редкие душевные кадры из семейного альбома
У популярной артистки 10 апреля личный праздник. Сегодня Надежде Мейхер исполняется 39 лет, передает Politeka.net
На своей странице в Instagram именница показала поклонникам своих родителей в молодости и себя совсем маленькой девочкой.
Также она написала слова благодарности отцу Мейхер Александру Павловичу и матери Щирбе Галине Анатольевне.
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«Как же я счастлива, что выбор моей души пал на именно таких родителей. Они самоотверженно боролись за мою жизнь при рождении, и как видите одержали победу😉», - написала Надежда.
Певица призналась, что она дитя - Любви, поэтому перед ней никогда не стояло выбора, она занималась, тем что любила.
«Всегда занималась что Люблю и входила в отношения только по Любви ... И это главное, чем напитали меня мои родители и мои родные ... Любовь— мой основной фундамент! Конечно, это не значит, что я не испытывала боль, испытывала и много.., но от этого моя Любовь ещё крепчала... А вместе с ней жажда к Жизни, к Самопознанию, к Самореализации...
Спасибо Вам , родные мои!!! Спасибо моему роду!!! И я Вас очень Люблю!!!
Бесконечно благодарю за Жизнь, за Любовь!!!», - отметила она.
Поклонники артистки, увидев фотографию отца Наждежды в молодости, сразу же отметили поразительное сходство с дочерью.
"Какие замечательные, красивые, молодые, вы похожи и на отца и на маму😍",
"А вы то оказывается папина дочка",
" Так это папин носик😀такой аккуратненький",
"С Днем Рождения! Пусть эта Любовь всегда наполняет Вас и дает силы на новые свершения! Вдохновения, гармонии и любви. любви и еще раз любви! ❤️❤️❤️",
" Какая же Вы Надя-мудрая, красивая и талантливая! Живите в любви и с любовью ❤️", - пишут в сети.
Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер после впечатляющего номера на шоу "Маска" зацепила украинцев откровением: "Нет слов, было просто...".
Как сообщала Politeka, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".
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