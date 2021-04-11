Известная певица, актриса, дизайнер одежды и шоу-вумэн Надежда Мейхер очаровала нежным весенним кадром

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм певица Надя Мейхер разместила очаровательное фото своего весеннего цветущего настроения.

На фото Надя предстала в шикарном темном сарафане с причудливым принтом, черных босоножках возле цветущего белоснежного куста.

В кадре звезда смеется, взявшись одной рукой за голову, а другую положив на свою талию.

Девушка чудесно выглядит, и продолжает очаровывать своей красотой и легкостью, кружа голову мужчинам. Наверняка многие из наших читателей помнят Надю в составе головокружительной группы "ВИА Гра", и, хотя сейчас образ у певицы совершенно иной, ее природная харизма не оставляет равнодушными множество фанатов.

Недавно Надя порадовала поклонников своим выступлением в роли маски "Луны" на шоу "Маска", на котором звезда продемонстрировала свои усовершенствованные вокальные данные. Надя спела сложную композицию "New York, New York" Фрэнка Синатры.

Маска Луны была одной из самых загадочных и романтических, шикарное платье скрывало фигуру звезды, но голос, который поразил слушателей с первых нот очаровал, и приоткрыл завесу тайны, которую скрывал костюм. Выступление вызвало фурор среди зрителей, да и не только, ведь Полякова не поверив в то, что под маской Луны Мейхер проспорила Данилко 500 грн. А коллега по "ВИА Гре" Светлана Лобода искренне выразила восхищение голосом певицы.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер после впечатляющего номера на шоу "Маска" зацепила украинцев откровением: "Нет слов, было просто..."

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер, сбросив лифчик, засветила лишнее в ярком наряде с открытой спиной: "Вот, где жарко..."

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