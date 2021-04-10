Українська співачка Надія Мейхер у свій день народження згадала батьків і показала рідкісні душевні кадри з сімейного альбому

У популярної артистки 10 квітня особисте свято. Сьогодні Надії Мейхер виповнюється 39 років, передає Politeka.net

На своїй сторінці в Instagram іменниця показала шанувальникам своїх батьків в молодості і себе зовсім маленькою дівчинкою.

Також вона написала слова подяки батькові Мейхер Олександру Павловичу та матері Щирбі Галині Анатоліївні.

"Як же я щаслива, що вибір моєї душі припав на саме таких батьків. Вони самовіддано боролися за моє життя при народженні, і як бачите здобули перемогу", - написала Надія.

Співачка зізналася, що вона дитя - любові, тому перед нею ніколи не стояло вибору, вона займалася, тим що любила.

"Завжди займалася що Люблю І входила у відносини тільки по любові ... І це головне, чим наситили мене мої батьки і мої рідні ... Любов-мій основний фундамент! Звичайно, це не означає, що я не відчувала біль, відчувала і багато.., але від цього моя любов ще міцнішала... А разом з нею жага до життя, до самопізнання, до самореалізації...

Спасибі Вам, рідні мої!!! Спасибі моєму роду!!! І я вас дуже Люблю!!!

Безмежно дякую за життя, за любов!!!» ,- зазначила вона.

Шанувальники артистки, побачивши фотографію батька в молодості, відразу ж відзначили вражаючу схожість з дочкою.

"Які чудові, красиві, молоді, ви схожі і на батька і на маму😍",

"А ви то виявляється Татова дочка",

" Ґатунокак це татів носик😀такий акуратненький",

"З Днем Народження! Нехай ця любов завжди наповнює Вас і дає сили на нові звершення! Натхнення, гармонії і любові. любові і ще раз любові! ❤️❤️❤️",

" Яка ж Ви Надя-мудра, красива і талановита! Живіть в любові і з любов'ю❤️", - пишуть в мережі.

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