Українська співачка Надія Мейхер у свій день народження згадала батьків і показала рідкісні душевні кадри з сімейного альбому
У популярної артистки 10 квітня особисте свято. Сьогодні Надії Мейхер виповнюється 39 років, передає Politeka.net
На своїй сторінці в Instagram іменниця показала шанувальникам своїх батьків в молодості і себе зовсім маленькою дівчинкою.
Також вона написала слова подяки батькові Мейхер Олександру Павловичу та матері Щирбі Галині Анатоліївні.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
54-річна Сумська наробила галасу зухвалим перевтіленням у Джей Ло: "Мадам з борделя…"
Обірвалося життя знаменитого актора, лікарі робили все можливе: "Пішов слідом за своїми близькими друзями - Гафтом і..."
Осадча не втримала напівпрозору сукню на вітрі, заінтригувавши вагітністю: "З нетерпінням..."
Шоптенко з "Танців з зірками" трагічно втратила найріднішу людину: "Згоріла на очах"
"Як же я щаслива, що вибір моєї душі припав на саме таких батьків. Вони самовіддано боролися за моє життя при народженні, і як бачите здобули перемогу", - написала Надія.
Співачка зізналася, що вона дитя - любові, тому перед нею ніколи не стояло вибору, вона займалася, тим що любила.
"Завжди займалася що Люблю І входила у відносини тільки по любові ... І це головне, чим наситили мене мої батьки і мої рідні ... Любов-мій основний фундамент! Звичайно, це не означає, що я не відчувала біль, відчувала і багато.., але від цього моя любов ще міцнішала... А разом з нею жага до життя, до самопізнання, до самореалізації...
Спасибі Вам, рідні мої!!! Спасибі моєму роду!!! І я вас дуже Люблю!!!
Безмежно дякую за життя, за любов!!!» ,- зазначила вона.
Шанувальники артистки, побачивши фотографію батька в молодості, відразу ж відзначили вражаючу схожість з дочкою.
"Які чудові, красиві, молоді, ви схожі і на батька і на маму😍",
"А ви то виявляється Татова дочка",
" Ґатунокак це татів носик😀такий акуратненький",
"З Днем Народження! Нехай ця любов завжди наповнює Вас і дає сили на нові звершення! Натхнення, гармонії і любові. любові і ще раз любові! ❤️❤️❤️",
" Яка ж Ви Надя-мудра, красива і талановита! Живіть в любові і з любов'ю❤️", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Мейхер після вражаючого номера на шоу " Маска "зачепила українців одкровенням:" Немає слів, було просто...".
Як повідомляла Politeka, Данилко відразу ж розгадав, хто місяць на шоу "Маска", і поставив на місце Полякову: "Михайлович, браво!".
Також Politeka писала, що Данилко з Мейхер загубили ніс Полякової на шоу "Маска": "Давай 500 гривень!".