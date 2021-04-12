Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в чуттєвому образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже популярною після того, як прийшла в групу "ВІА Гра". І хоч красуня вже давно пішла з колективу, але продовжує активно з'являтися в різних українських шоу. Також Надя веде соціальні мережі, де підігріває до себе і свого бренду інтерес.

Цього разу красуня вирішила показати себе в чуттєвому і пристрасному образі, надівши сукню з великим вирізом на спині. Образ красуня доповнила стильним прикрасою на шиї і цікавою пов'язкою на очах.

На другому фото красуня вже була в іншому вбранні з великим декольте. Мейхер дивилася в камеру, демонструючи нев'янучу красу.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під знімками, але так і хочеться додати: "баронеса, така пристрасна".

Ми писали, що відома співачка, актриса, дизайнер одягу і шоу-вумен Надія Мейхер зачарувала ніжним весняним кадром.

На фото Надя постала в шикарному темному сарафані з химерним принтом, чорних босоніжках біля квітучого білосніжного куща.

У кадрі зірка сміється, взявшись однією рукою за голову, а іншу поклавши на свою талію.

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