Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в чувственном образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень популярной после того, как пришла в группу "ВИА Гра". И хоть красотка уже давно ушла из коллектива, но продолжает активно появляться в различных украинских шоу. Также Надя ведет социальные сети, где подогревает к себе и своему бренду интерес.

В этот раз красотка решила показать себя в чувственном и страстном образе, надев платье с большим вырезом на спине. Образ красотка дополнила стильным украшением на шее и интересной повязкой на глазах.

На втором фото красотка уже была в другом наряде с большим декольте. Мейхер смотрела в камеру, демонстрируя неувядающую красоту.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под снимками, но так и хочется добавить: "Баронесса, такая страстная".

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На фото Надя предстала в шикарном темном сарафане с причудливым принтом, черных босоножках возле цветущего белоснежного куста.

В кадре звезда смеется, взявшись одной рукой за голову, а другую положив на свою талию.

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