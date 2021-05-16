Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о премьере

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала популярной певицей, ведь еще была в первом составе группы "ВИА Гра". Девушка покинула коллектив только через 11 лет, когда забеременела. А сейчас девушка решила заняться оперным пением, рассказывая о своем увлечении в социальных сетях.

На фото Надя позировала в наряде с декольте и крестиком на шее. Красотка смотрела в камеру, демонстрируя себя крупным планом.

"Приветствую Мой Киевский зрителей!!!

В предыдущем посте многие из Вас спрашивали когда будет концерт в Киеве.

Но я Вас приглашаю на свой дебют в ОПЕРЕ в роли КАРМЕН, одноимённой оперной постановке Андрея МАСЛАКОВА ( «CARMEN” , George Bizet).

Премьера состоится :

29,30 ИЮНЯ в Национальной Музыкальной Академии им. П.И. Чайковского . Начало в 19.00", - написала Мейхер.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии:

"А что Российских зрителей не приветствуете?", "Вау, какая Вы красивая!", "Успехов та Удачи!", "Приезжайте в Москву. Я тоже хочу к вам на концерт", "Мой идеал женщины!Восхищаюсь!!!", "Спасибо. Большое за приглашение", "Какое потрясающее фото!".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер подразнила пышными формами в платье с глубоким декольте

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