Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", анонсировала свои ближайшие концерты
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер была одной из первых участниц культовой группы "ВИА Гра". Красотка и сейчас продолжает петь, участвуя в популярных украинских шоу. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делиться не только сценическими образами, но и личными фото. В этот раз Мейхер пригласила ценителей ее творчества на встречу.
"С пребольшим удовольствием приглашаю всех желающих на свой акустический концерт Feelings, который состоится 31 мая в Днепре на арт-крыше Менора, 1 июня в Харькове - в театре им. Шевченка и 2 июня в Запорожье - в концертном зале им. Глинки. Приходите", - обратилась Мейхер к своим фанатам.
Также исполнительница сообщила, что она уже в машине едет на репетицию концерта и с нетерпением ожидает встречи.
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"Всем кому близка музыка души, буду с нетерпением ждать...❤️
ИТАК:
ДНЕПР ❤️— 31 мая
ХАРЬКОВ ❤️ — 1 июня
ЗАПОРОЖЬЕ ❤️— 2 июня
БИЛЕТЫ ☝️в Профиле по ссылке☝️😘", - написала Мейхер в Инстаграм.
Фанаты в комментариях обрадовались такой новости и похвалили Надежду: "Хорошо бы и в Москве Вас услышать👏Очень ❤️🙌", "Самая лучшая 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Вкусная девушка..❤️❤️ обожаю".
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