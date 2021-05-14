Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", анонсировала свои ближайшие концерты

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер была одной из первых участниц культовой группы "ВИА Гра". Красотка и сейчас продолжает петь, участвуя в популярных украинских шоу. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делиться не только сценическими образами, но и личными фото. В этот раз Мейхер пригласила ценителей ее творчества на встречу.

"С пребольшим удовольствием приглашаю всех желающих на свой акустический концерт Feelings, который состоится 31 мая в Днепре на арт-крыше Менора, 1 июня в Харькове - в театре им. Шевченка и 2 июня в Запорожье - в концертном зале им. Глинки. Приходите", - обратилась Мейхер к своим фанатам.

Также исполнительница сообщила, что она уже в машине едет на репетицию концерта и с нетерпением ожидает встречи.

"Всем кому близка музыка души, буду с нетерпением ждать...❤️

ИТАК:

ДНЕПР ❤️— 31 мая

ХАРЬКОВ ❤️ — 1 июня

ЗАПОРОЖЬЕ ❤️— 2 июня

БИЛЕТЫ ☝️в Профиле по ссылке☝️😘", - написала Мейхер в Инстаграм.

Фанаты в комментариях обрадовались такой новости и похвалили Надежду: "Хорошо бы и в Москве Вас услышать👏Очень ❤️🙌", "Самая лучшая 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Вкусная девушка..❤️❤️ обожаю".

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