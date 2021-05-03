Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, также уже давно снимается в кино и сериалах

Артистка очень талантливая и уже много раз это доказывала, передает Politeka.net. Кроме того, что Мейхер красиво поет, она также снимается в сериалах и занимается выпуском собственной линии одежды.

Красотка с гордостью демонстрирует результаты своей работы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Так, на новых кадрах, обнародованных в Инстаграм, звезда показала, как сыграла в саге "Ничто не случается дважды".

В отрывке одной из серий героиня Надежды смотрит на кольцо и вспоминает о том, как ее муж увешивал ее украшениями, со словами, что у него самая красивая жена. А далее он попросил пройтись, но героиня отказалась.

"С этой минуты "не хочу" говорить буду только я!", - набросился "тиран" на жену, схватив за лицо.

"Старый хрыч!", - выкрикнула героиня Надежды.

За 20 минут пост собрал более 6000 просмотров.

"Я смотрела, очень интересное кино, ваша игра и роль бомба🔥", "Очень красивая и очень красиво сыграли роль😍😍", "Надежда, Ваша роль самая яркая🔥🔥🔥", "Вы такая красивая🔥🔥🔥", "Я смотрела. 🔥. И снова смотрю и буду смотреть", "Спасибо за Вашу игру в этом сериале", "Смотрю 10 раз, очень люблю этот шедевр", "Нереальный сериал, до мурашек, и действительно ничто не случается дважды!!", - написали пользователи сети.

Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".

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