Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, продемонстрировала формы в зеленом платье с глубоким декольте

Известная певица не только славится певческими и актерскими данными, но также занимается выпуском собственной линии одежды, передает Politeka.net.

Наряды Надя демонстрирует на себе, хвастаясь формами и изгибами. В этот раз Надя позировала в зеленом платье, бретельки которого завязывались на плечах.

Декольте наряда было совершенно нескромным. Черный поясок подчеркнул тонкую талию.

Кроме красивого наряда по фигуре, привлекали внимание длинные волосы. Сейчас Мейхер носит стрижку боб. Кажется, с длинными волосами артистка выглядит немного женственнее.

Завершили образ неброский макияж и яркий маникюр.

Фото вышло таким завораживающе стильным и горячим.

Отметим, Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области.

39-летняя звезда тщательно следит за своей внешностью. Артистка активно занимается танцами и ходит в бассейн.

Звезда часто использует кремы, изредка – сыворотку, а также использует скрабы и пилинги. Мейхер использует тональные крема, с помощью которых можно скрыть пигментацию и другие проблемы кожи. Звезда делает маски – два раза в неделю, чередуя с очищающими и восстанавливающими, таким образом приводя кожу в тонус, убирая следы усталости.

Надежда призналась, что любит походы в баню, благодаря чему кожа становится лучше.

Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".

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