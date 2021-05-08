Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер впечатлила новым образом на съемках

Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер начала свою карьеру как певица, попав в коллектив в момент его основания. Именно Надя в дуэте с Аленой Винницкой стали первым составом ВИА Гры. Позже артистка несколько раз уходила из группы, пробуя себя в разных амплуа. Мейхер работала телеведущей и актрисой. Также она основала свой бренд женской одежды для фигуристых дам, а в прошлом году дошла до финала «Танцев со звездами».

На свежих кадрах Мейхер показала свой новый образ со съемок. Эффектная брюнетка перевоплотилась в греческую богиню. На ее голове красовался золотой венок, а платье на одно плечо подчеркнуло идеальную фигуру певицы. В каком именно проекте Надежде пришлось так одеваться, она не уточнила.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер показала кадры, сыгранные нею в саге "Ничто не случается дважды". Артистка поделилась эпизодом, во время которого ее партнер набросился на нее с руганью. В фильме звезда играет женщину, над которой издевается пожилой муж-тиран.

Добавим, что на счету Мейхер пять ролей в сериалах и три роли в фильмах.

Напомним, что Мейхер публично осадила Полякову, скандал получил продолжение: "За Олю не буду распоряжаться, но...".

Как Politeka писала, что 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер удивила внешностью с другой прической: показательное фото.

Также Politeka сообщала, что 39-летняя экс-ВИА Гра Мейхер похвасталась идеальным лицом вблизи: «Мир чувственности…».