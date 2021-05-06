Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер, продемонструвала форми в зеленій сукні з глибоким декольте

Відома співачка не тільки славиться співочими та акторськими даними, але також займається випуском власної лінії одягу, передає Politeka.net.

Вбрання Надя демонструє на собі, хвалячись формами і вигинами. Цього разу Надя позувала в зеленій сукні, бретельки якої зав'язувалися на плечах.

Декольте вбрання було абсолютно нескромним. Чорний поясок підкреслив тонку талію.

Крім красивого вбрання по фігурі, привертало увагу довге волосся. Зараз Мейхер носить стрижку боб. Здається, з довгим волоссям артистка виглядає трохи жіночніше.

Завершили образ ледь помітний макіяж і яскравий манікюр.

Фото вийшло таким заворожуюче стильним і гарячим.

Зазначимо, Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в Хмельницькій області.

39-річна зірка ретельно стежить за своєю зовнішністю. Артистка активно займається танцями і ходить в басейн.

Зірка часто використовує креми, зрідка – сироватку, а також використовує скраби і пілінги. Мейхер використовує тональні креми, за допомогою яких можна приховати пігментацію та інші проблеми шкіри. Зірка робить маски - два рази на тиждень, чергуючи з очисними і тими, що відновлюють, таким чином приводячи шкіру в тонус, прибираючи сліди втоми.

Надія зізналася, що любить походи в лазню, завдяки чому шкіра стає краще.

Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер в червоному оксамиті заворожила достоїнствами фігури:"машини з чоловіками зупинялися".

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в незвично скромному вбранні заговорила про кохання: "в якусь мить...".