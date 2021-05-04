Екс-учасниця групи "ВІА Гра", співачка, актриса і дизайнер Надія Мейхер похвалилася ідеальною зовнішністю

Як передає Politeka.net, останнім часом Мейхер намагається будувати сольну кар'єру. Вона взяла участь у "Танцях з зірками", де посіла третє місце. Після проекту співачка стала активно гастролювати по Україні, збираючи повні зали.

У себе в Instagram співачка оголосила про нові виступи, опублікувавши яскравий знімок з нової фотосесії. 39-річна артистка продемонструвала свою ідеальну зовнішність без найменших ознак старіння. Вечірній макіяж без надмірностей надав її обличчю особливого шарму.

"Вітаю! І запрошую поринути у світ чуттєвості, чуттєвої музики", - підписала фото зірка, проанонсувавши свої концерти.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Фатальна жінка", "Божественна", «дивлюся з вашою участю фільм», "шикарна", "Ой, обожнюю вас! Приголомшливо!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер продемонструвала своїм шанувальникам чорне вільне плаття з величезним вирізом на спині, прикрашене черепом. Як відомо, співачка є дизайнером власної лінійки одягу для фігуристих дам. У себе в Instagram вона регулярно публікує вбрання зі своїх колекцій.

Нагадаємо, що 39-річна Мейхер в тісному корсеті показала, як жінкам відчувати себе впевненіше: кадри з красунею з ВІА Гри.

Як Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер вразила кадрами жорсткої сварки з "чоловіком-тираном": "Старий хрич!".

Також Politeka повідомляла, що Мейхер публічно взяла в облогу Полякову, скандал отримав продовження: "за Олю не буду розпоряджатися, але...".